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Почеттіно награвав Мудрика та Чілвелла на одному фланзі

У неділю Челсі зіграє з Борнмутом
Сьогодні 18:54 168 0
Почеттіно награвав Мудрика та Чілвелла на одному фланзі
Фото - Getty Images
#Челсі, #Михайло Мудрик

Джерело - tribuna.com.

Головний тренер Челсі Маурісіо Почеттіно здійснив тактичні перестановки напередодні матчу 5-го туру АПЛ проти Борнмута, який відбудеться в неділю, 17 вересня.

Про це повідомляє Football London.

Зокрема, у двосторонці на одному фланзі награвався дует Михайла Мудрика та Бена Чілвелла. Нагадаємо, в попередніх матчах Челсі саме Бен діяв на позиції флангового півзахисника. Михайло цього сезону жодного разу не з’являвся на полі у стартовому складі.

Раніше повідомлялося, що Михайло Мудрик може продовжити кар'єру у Бундеслізі.

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