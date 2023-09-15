Почеттіно награвав Мудрика та Чілвелла на одному фланзі

У неділю Челсі зіграє з Борнмутом

Головний тренер Челсі Маурісіо Почеттіно здійснив тактичні перестановки напередодні матчу 5-го туру АПЛ проти Борнмута, який відбудеться в неділю, 17 вересня.

Про це повідомляє Football London.

Зокрема, у двосторонці на одному фланзі награвався дует Михайла Мудрика та Бена Чілвелла. Нагадаємо, в попередніх матчах Челсі саме Бен діяв на позиції флангового півзахисника. Михайло цього сезону жодного разу не з’являвся на полі у стартовому складі.

Раніше повідомлялося, що Михайло Мудрик може продовжити кар'єру у Бундеслізі.