Мудрик може перейти у клуб Бундесліги

Вінгер Челсі Михайло Мудрик може продовжити кар'єру у Бундеслізі.

Про це розповів журналіст The Athletic Ліам Тьюмі.

"Я нещодавно спілкувався з кількома людьми, які мене запевнили — навіть якщо і цей сезон буде невдалим для Мудрика в Челсі, є клуби, які чекають на нього та готові дати йому можливість показати свій талант, відновити власну цінність та впевненість в іншому місці. Мені говорили про Бундеслігу як про потенційний варіант. Враховуючи його швидкість та інші сильні сторони, це може буди хороше поєднання.

Очевидно, що це не той розвиток подій, якого очікували в Челсі від підписання за 60 млн фунтів. Вони очікували, що Мудрик буде зіркою. Але наразі Мудрик і близько не на такому рівні. Зараз більше складається вражання, що він не підходить цій команді.

На передсезонних зборах його ігровий час на лівому фланзі атаки забрав Нкунку. Зараз він травмований, але Мудрик все одно не отримує достатньо ігрового часу, бо його тепер забирає Бен Чілвелл. Михайлу буде важко в такій ситуації повернути карʼєру в кращий напрямок", — сказав Тьюмі.