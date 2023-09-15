Джерело - Інстаграм Анатолія Трубіна.
Юхим Конопля дуже нестандартно прокоментував допис Анатолія Трубіна в інстаграмі після матчу Італія - Україна (2:1). Правий захисник нашої збірної поглузував із Михайла Мудрика.
Трубін опублікував фото з Мудриком та попросив читачів придумати підпис (вочевидь малося на увазі, що він має бути дотепним) до нього.
"Насипає якусь х**нь, як завжди", - написав у відповідь на це Конопля.
Скріншоти
Дехто з підписників посміявся з такого "підколу" Юхимом партнера по команді, а дехто сумнівається, чи це був дійсно жарт.
Нагадаємо, перед матчем проти Англії Мудрик різко відреагував на прохання фаната про автограф чи спільне фото.
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