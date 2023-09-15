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"Насипає якусь х**нь, як завжди": Конопля жорстко підколов Мудрика після матчу з Італією

Просто жарт чи щось серйозніше?
Сьогодні 14:21 Андрій Дунець 93 0
"Насипає якусь х**нь, як завжди": Конопля жорстко підколов Мудрика після матчу з Італією
#Збірна України з футболу, #Юхим Конопля, #Анатолій Трубін, #Михайло Мудрик

Джерело - Інстаграм Анатолія Трубіна.

Юхим Конопля дуже нестандартно прокоментував допис Анатолія Трубіна в інстаграмі після матчу Італія - Україна (2:1). Правий захисник нашої збірної поглузував із Михайла Мудрика.

Трубін опублікував фото з Мудриком та попросив читачів придумати підпис (вочевидь малося на увазі, що він має бути дотепним) до нього.

"Насипає якусь х**нь, як завжди", - написав у відповідь на це Конопля.

Скріншоти

Дехто з підписників посміявся з такого "підколу" Юхимом партнера по команді, а дехто сумнівається, чи це був дійсно жарт.

Нагадаємо, перед матчем проти Англії Мудрик різко відреагував на прохання фаната про автограф чи спільне фото.

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