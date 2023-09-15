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Ворскла дізналася суперника у 2 раунді кваліфікації жіночої Ліги чемпіонів

Переможець цієї пари зіграє у груповому етапі
Сьогодні 14:47 222 0
Ворскла дізналася суперника у 2 раунді кваліфікації жіночої Ліги чемпіонів
#Рома, #Ворскла Полтава

Джерело - УЄФА.

Відбулось жеребкування другого раунду Ліги чемпіонів серед жінок.

Суперником Ворскли стала італійська Рома.

Матчі цієї стадії пройдуть 10-11 жовтня, другі - 18-19. Переможець цієї пари зіграє у груповому етапі. Перша гра відбудеться у Римі.

  Скрипник: Ворскла може боротися за топ-5

Жеребкування групового раунду відбудеться 20 жовтня. Фінал відбудеться у Більбао в період з 24 по 26 травня.

Ворскла та Рома є чинними чемпіонами своїх країн.

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