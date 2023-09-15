Ворскла дізналася суперника у 2 раунді кваліфікації жіночої Ліги чемпіонів

Джерело - УЄФА.
Відбулось жеребкування другого раунду Ліги чемпіонів серед жінок.
Суперником Ворскли стала італійська Рома.
Матчі цієї стадії пройдуть 10-11 жовтня, другі - 18-19. Переможець цієї пари зіграє у груповому етапі. Перша гра відбудеться у Римі.
Скрипник: Ворскла може боротися за топ-5
Жеребкування групового раунду відбудеться 20 жовтня. Фінал відбудеться у Більбао в період з 24 по 26 травня.
Ворскла та Рома є чинними чемпіонами своїх країн.
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