Ворскла дізналася суперника у 2 раунді кваліфікації жіночої Ліги чемпіонів

Переможець цієї пари зіграє у груповому етапі

Джерело - УЄФА.

Відбулось жеребкування другого раунду Ліги чемпіонів серед жінок.

Суперником Ворскли стала італійська Рома.

Матчі цієї стадії пройдуть 10-11 жовтня, другі - 18-19. Переможець цієї пари зіграє у груповому етапі. Перша гра відбудеться у Римі.

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Жеребкування групового раунду відбудеться 20 жовтня. Фінал відбудеться у Більбао в період з 24 по 26 травня.

Ворскла та Рома є чинними чемпіонами своїх країн.

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