Скрипник: Ворскла може боротися за топ-5

Ворскла може вступити у боротьбу за топ-5 в УПЛ.

Про це розповів головний тренер полтавського клубу Віктор Скрипник.

"Я бачу, що ми можемо боротися за топ-5. Це буде добре. Будемо вище – буду тільки радий. Ворскла, за всіх наших втрат, точно не стала гіршою. Я кажу це з упевненістю, тому що я знаю ці реалії, а не даю прогнозів, що пальцем у небо.

Сили і можливості виконати поставлене завдання є. Говорити про більш високі цілі архіскладно, оскільки в нас дуже сильна конкуренція в УПЛ. Принаймні, ми докладемо всіх зусиль, щоб повторити досягнення минулого сезону", - відзначив Скрипник.