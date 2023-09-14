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Скрипник: Ворскла може боротися за топ-5

Віктор Скрипник прокоментував цілі команди на нинішній сезон
Сьогодні 20:40 186 0
Скрипник: Ворскла може боротися за топ-5
#Віктор Скрипник, #Ворскла Полтава

Джерело - sport-express.ua.

Ворскла може вступити у боротьбу за топ-5 в УПЛ.

Про це розповів головний тренер полтавського клубу Віктор Скрипник.

"Я бачу, що ми можемо боротися за топ-5. Це буде добре. Будемо вище – буду тільки радий. Ворскла, за всіх наших втрат, точно не стала гіршою. Я кажу це з упевненістю, тому що я знаю ці реалії, а не даю прогнозів, що пальцем у небо.

Сили і можливості виконати поставлене завдання є. Говорити про більш високі цілі архіскладно, оскільки в нас дуже сильна конкуренція в УПЛ. Принаймні, ми докладемо всіх зусиль, щоб повторити досягнення минулого сезону", - відзначив Скрипник.

Нагадаємо, Максимов очолив СК Дніпро-1.

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