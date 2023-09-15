Нагельсманну пропонують очолити збірну Німеччини

Спеціаліст зацікавлений у роботі з "бундестім"

Джерело - Чемпіон.

Юліан Нагельсманн веде переговори стосовно роботи головним тренером збірної Німеччини.

Про це повідомив журналіст Ніколо Скіра.

Німецький футбольний союз пропонує спеціалісту контракт до 2026 року.

Сам він хотів би попрацювати зі збірною, зокрема на домашньому Євро-2024.

Julian #Nagelsmann is getting closer to become the new coach of #Germany National Team. Offered a contract until 2026. #transfers 🇩🇪 https://t.co/4T2WplE9wG — Nicolò Schira (@NicoSchira) September 14, 2023

Нагадаємо, Баварія готова відпустити Нагельсманна в збірну Німеччини.

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