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Нагельсманну пропонують очолити збірну Німеччини

Спеціаліст зацікавлений у роботі з "бундестім"
Сьогодні 10:51 163 0
Нагельсманну пропонують очолити збірну Німеччини
#Юліан Нагельсманн

Джерело - Чемпіон.

Юліан Нагельсманн веде переговори стосовно роботи головним тренером збірної Німеччини.

Про це повідомив журналіст Ніколо Скіра.

Німецький футбольний союз пропонує спеціалісту контракт до 2026 року.

Сам він хотів би попрацювати зі збірною, зокрема на домашньому Євро-2024.

Нагадаємо, Баварія готова відпустити Нагельсманна в збірну Німеччини.

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