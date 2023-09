Нагельсманну пропонують очолити збірну Німеччини

Юліан Нагельсманн веде переговори стосовно роботи головним тренером збірної Німеччини.

Про це повідомив журналіст Ніколо Скіра.

Німецький футбольний союз пропонує спеціалісту контракт до 2026 року.

Сам він хотів би попрацювати зі збірною, зокрема на домашньому Євро-2024.

