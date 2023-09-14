Чотирьох гравців Реала заарештували за розповсюдження інтимного відео

Джерело - isport.ua.
Громадянська гвардія Іспанії заарештувала чотирьох гравців мадридського Реала за підозрою у поширенні відео сексуального характеру за участю неповнолітньої.
Про це повідомляє Mundo Deportivo з посиланням на El Confidencial.
Наразі під слідством перебувають футболіст Кастільї та три представники Реал Мадрид C.
Імена гравців не розголошуються, але зазначається, що у скандалі можуть бути замішані й інші футболісти "вершкових", зокрема й представники першої команди.
Розслідування розпочала поліція міста Лас-Пальмас після того, як мати неповнолітньої дівчини подала заяву, що один із підозрюваних записав відео сексуального змісту за участю її доньки, а потім поширив його.
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