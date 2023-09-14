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Чотирьох гравців Реала заарештували за розповсюдження інтимного відео

Футболістів затримали на клубній базі мадридців.
Вчора 23:10 415 0
Чотирьох гравців Реала заарештували за розповсюдження інтимного відео
#Реал Мадрид

Джерело - isport.ua.

Громадянська гвардія Іспанії заарештувала чотирьох гравців мадридського Реала за підозрою у поширенні відео сексуального характеру за участю неповнолітньої.

Про це повідомляє Mundo Deportivo з посиланням на El Confidencial.

Наразі під слідством перебувають футболіст Кастільї та три представники Реал Мадрид C.

Імена гравців не розголошуються, але зазначається, що у скандалі можуть бути замішані й інші футболісти "вершкових", зокрема й представники першої команди.

Розслідування розпочала поліція міста Лас-Пальмас після того, як мати неповнолітньої дівчини подала заяву, що один із підозрюваних записав відео сексуального змісту за участю її доньки, а потім поширив його.

Нагадаємо, Вінісіус хоче грати з Мбаппе в одній команді.

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