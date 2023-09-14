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Пономарьов: Рух підготовлений до продовження чемпіонату

Віталій Пономарьов прокоментував майбутній матч сьомого туру УПЛ проти черкаського ЛНЗ.
Вчора 23:39 181 0
Пономарьов: Рух підготовлений до продовження чемпіонату
#Рух Львів, #Віталій Пономарьов

Джерело - fcruhlviv.com.

Гравці Руху підготовленні до відновлення чемпіонату України.

Про це розповів головний тренер львівського клубу Віталій Пономарьов.

"Всі хлопці добре працюють на тренуваннях. Тішить, що від них є максимальна самовіддача і вони відповідально підходять до справи. Думаю, що ми підготовлені до продовження чемпіонату. Я неодноразово наголошував, що всі ігри в УПЛ будуть складні і важко передбачити результат конкретного матчу. Багато рівних суперників, тож ми готуємось до кожного матчу дуже серйозно.

У ЛНЗ новий тренерський штаб. Ми вивчали, як ці тренери працювали у попередніх командах, тому розуміємо, у який футбол гратиме ЛНЗ. Черкаська команда буде вмотивована, адже їхні гравці захочуть довести новому тренерському штабу, що кожен з цих гравців заслуговує на місце в основному складі. Це буде непроста гра.

Ми дуже раді, що наші футболісти грають у різних збірних України і це важливо для нас, щоб ці гравці представляли нашу країну. Також є Плюман, який добре відіграв за Гваделупу. Це гравці основного складу і ми на них розраховуватимемо у майбутньому матчі. Вони вже повернулись у розташування клубу і будуть залучені в тренувальний процес. Але ми будемо ухвалювати рішення про їхню участь в матчі проти ЛНЗ з огляду на їхній фізичний стан", - розповів Пономарьов.

Наразі Рух із 11 очками займає 4 місце у турнірній таблиці УПЛ. Матч ЛНЗ – Рух відбудеться у неділю, 17 вересня, о 13:00 за київським часом.

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