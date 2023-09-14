Пономарьов: Рух підготовлений до продовження чемпіонату

Гравці Руху підготовленні до відновлення чемпіонату України.

Про це розповів головний тренер львівського клубу Віталій Пономарьов.

"Всі хлопці добре працюють на тренуваннях. Тішить, що від них є максимальна самовіддача і вони відповідально підходять до справи. Думаю, що ми підготовлені до продовження чемпіонату. Я неодноразово наголошував, що всі ігри в УПЛ будуть складні і важко передбачити результат конкретного матчу. Багато рівних суперників, тож ми готуємось до кожного матчу дуже серйозно.

У ЛНЗ новий тренерський штаб. Ми вивчали, як ці тренери працювали у попередніх командах, тому розуміємо, у який футбол гратиме ЛНЗ. Черкаська команда буде вмотивована, адже їхні гравці захочуть довести новому тренерському штабу, що кожен з цих гравців заслуговує на місце в основному складі. Це буде непроста гра.

Ми дуже раді, що наші футболісти грають у різних збірних України і це важливо для нас, щоб ці гравці представляли нашу країну. Також є Плюман, який добре відіграв за Гваделупу. Це гравці основного складу і ми на них розраховуватимемо у майбутньому матчі. Вони вже повернулись у розташування клубу і будуть залучені в тренувальний процес. Але ми будемо ухвалювати рішення про їхню участь в матчі проти ЛНЗ з огляду на їхній фізичний стан", - розповів Пономарьов.