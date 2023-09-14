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Маркевич: Карпати не можуть втрачати очок

Мирон Маркевич прокоментував завдання Карпат на сезон
Сьогодні 21:44 226 0
Маркевич: Карпати не можуть втрачати очок
#Карпати, #Мирон Маркевич

Джерело - fckarpaty.org.ua.

Карпатам буде замало виграти групу А Першої ліги, щоб виконати завдання на сезон.

Про це розповів головний тренер львівського клубу Мирон Маркевич.

"У нас є проблеми зі складом, адже кілька гравців ще не готові до повернення на поле. Тому серйозних змін не буде. Саків, Підлепенець і Чех вже працюють з м’ячем, але у заявку на найближчий матч з Поділлям, напевно, не потраплять. Можливо, це станеться вже в наступному поєдинку.

Ми прекрасно розуміємо, що не можемо втрачати очок, тим паче, в домашніх матчах. Треба також стежити за групою Б Першої ліги. В Інгульця стільки ж залікових балів, як і у нас. Та все ж нам насамперед потрібно думати про свою гру", – розповів Маркевич.

Раніше Кополовець увійшов до скаутського відділу Карпат.

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