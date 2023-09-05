Кополовець увійшов до скаутського відділу Карпат

Джерело - Чемпіон.
Львівські Карпати сформували скаутський відділ клубу, який очолив колишній гравець тернопільської Ниви та низки шведських клубів Анатолій Пташник.
Про це повідомляє пресслужба львівського клубу.
Свого часу в Естерсунді Пташник встиг попрацювати з Гремом Поттером.
Помічником Пташника буде колишній гравець Карпат Михайло Кополовець, який раніше працював спортивним директором Миная. Про те, що Кополовець отримає посаду в Карпатах, повідомлялося ще на початку липня.
Нагадаємо Кополовець виступав за Карпати як гравець у 2007-2015 роках. Разом із клубом виходив до групового етапу Ліги Європи сезону 2010/11.
🔎 "Карпати" сформували скаутський відділ: Пташник – керівник, Кополовець – селекціонер— ФК Карпати Львів (@KarpatyLvivFC) September 5, 2023
У львівському клубі функціонуватиме відділ скаутингу, основним завданням якого буде пошук футболістів різних вікових категорій: від U12 до першої команди.
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