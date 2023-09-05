Кополовець увійшов до скаутського відділу Карпат

Джерело - Чемпіон.

Львівські Карпати сформували скаутський відділ клубу, який очолив колишній гравець тернопільської Ниви та низки шведських клубів Анатолій Пташник.

Про це повідомляє пресслужба львівського клубу.

Свого часу в Естерсунді Пташник встиг попрацювати з Гремом Поттером.

Помічником Пташника буде колишній гравець Карпат Михайло Кополовець, який раніше працював спортивним директором Миная. Про те, що Кополовець отримає посаду в Карпатах, повідомлялося ще на початку липня.

Нагадаємо Кополовець виступав за Карпати як гравець у 2007-2015 роках. Разом із клубом виходив до групового етапу Ліги Європи сезону 2010/11.