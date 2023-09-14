Нагельсманну запропонували контракт із збірною Німеччини до 2026 року

Переговори між сторонами тривають

Джерело - Чемпіон.

Колишній головний тренер Баварії Юліан Нагельсманн незабаром може очолити збірну Німеччини.

Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.

За інформацією джерела, керівництво Німецького футбольного союзу запропонувало 36-річному німцеві контракт до 2026 року. Переговори між сторонами продовжуються.

Також була інформація, що Баварія готова звільнити Юліана від чинного контракту, якщо НФС погодиться виплатити йому зарплату, що залишилася.

Нагадаємо, що головні претенденти на заміну Фліку - Юліан Нагельсманн і Матіас Заммер.