Відаль вибув до кінця року

Хавбек травмувався у матчі з Колумбією

Півзахисник збірної Чилі Артуро Відаль більше не зможе допомогти національній команді та своєму клубу цього сезону.

Про це повідомляє Sky Sports.

За інформацією джерела, 36-річний чилієць отримав серйозну травму коліна у поєдинку між збірними Чилі та Колумбії.

Футболіст отримав пошкодження у другому таймі, після чого його забрали з поля на ношах. Артуро пошкодив меніск та переніс операцію.

Точних термінів відновлення гравця не називають, але сезон для нього завершено достроково.

Нагадаємо, з липня Відаль виступає за Атлетіко Паранаенсе, де він провів дев'ять матчів без результативних дій.