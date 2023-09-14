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Відаль вибув до кінця року

Хавбек травмувався у матчі з Колумбією
Сьогодні 20:08 232 0
Відаль вибув до кінця року
Фото - Getty Images
#Артуро Відаль

Джерело - football.ua.

Півзахисник збірної Чилі Артуро Відаль більше не зможе допомогти національній команді та своєму клубу цього сезону.

Про це повідомляє Sky Sports.

За інформацією джерела, 36-річний чилієць отримав серйозну травму коліна у поєдинку між збірними Чилі та Колумбії.

Футболіст отримав пошкодження у другому таймі, після чого його забрали з поля на ношах. Артуро пошкодив меніск та переніс операцію.

Точних термінів відновлення гравця не називають, але сезон для нього завершено достроково.

Нагадаємо, з липня Відаль виступає за Атлетіко Паранаенсе, де він провів дев'ять матчів без результативних дій.

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