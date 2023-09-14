Відаль вибув до кінця року

Джерело - football.ua.
Півзахисник збірної Чилі Артуро Відаль більше не зможе допомогти національній команді та своєму клубу цього сезону.
Про це повідомляє Sky Sports.
За інформацією джерела, 36-річний чилієць отримав серйозну травму коліна у поєдинку між збірними Чилі та Колумбії.
Футболіст отримав пошкодження у другому таймі, після чого його забрали з поля на ношах. Артуро пошкодив меніск та переніс операцію.
Точних термінів відновлення гравця не називають, але сезон для нього завершено достроково.
Нагадаємо, з липня Відаль виступає за Атлетіко Паранаенсе, де він провів дев'ять матчів без результативних дій.