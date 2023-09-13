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Відаль не зміг дограти матч з Колумбією

У гравця проблеми з коліном
Сьогодні 16:55 250 0
Відаль не зміг дограти матч з Колумбією
Фото - gettyimages
#Артуро Відаль

Джерело - Чемпіон.

Півзахисник збірної Чилі Артуро Відаль не зміг дограти матч кваліфікації ЧС-2026 проти Колумбії (0:0).

Про це повідомляє Diario Olе.

З поля його винесли на ношах і майже одразу скерували в лікарню на машині швидкої допомоги.

Пізніше у збірній повідомили, що гравець буде прооперований через проблеми з меніском.

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