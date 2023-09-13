Відаль не зміг дограти матч з Колумбією

Джерело - Чемпіон.
Півзахисник збірної Чилі Артуро Відаль не зміг дограти матч кваліфікації ЧС-2026 проти Колумбії (0:0).
Про це повідомляє Diario Olе.
З поля його винесли на ношах і майже одразу скерували в лікарню на машині швидкої допомоги.
Пізніше у збірній повідомили, що гравець буде прооперований через проблеми з меніском.
🚨 Arturo Vidal dejó la cancha en camilla y se lo llevaron directo a la ambulancia— Diario Olé (@DiarioOle) September 13, 2023
Su rodilla no aguantó más en el empate entre Chile y Colombiapic.twitter.com/RDZqFLL2R4