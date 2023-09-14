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Ювентус готує трансфер півзахисника Боруссії

Ювентус може підписати півзахисника
Сьогодні 19:12 168 0
Ювентус готує трансфер півзахисника Боруссії
#Боруссія Менхенгладбах, #Футбольні трансфери, #Ювентус

Джерело - football.ua.

Ювентус хоче підписати півзахисника Боруссії Менхенгладбах Куадіо Коне наступного літа.

Про це повідомляє Calciomercato.com. 

Як повідомляє Даніеле Лонго, спортивний директор клубу Крістіано Джунтолі додав Коне до списку бажань Ювентуса на літнє трансферне вікно 2024 року. Массіміліано Аллегрі вже дав схвалення на даний перехід. 

Боруссія Менхенгладбах хоче за півзахисника 25 млн євро. 

Повідомлялося, що Ювентус підшукав заміну Погба.

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