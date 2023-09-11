Головне
Італія - Україна: анонс і прогноз матчу кваліфікації Євро-2024
Вчора 19:30 1460
Плотницький - після вильоту України з ЧЄ: "Нам не вистачає яєць"
Сьогодні 01:06 95
Уперше на Сан-Сіро та фартовий арбітр: найцікавіші факти про матч Італія - Україна
Сьогодні 00:55 209
Ребров: Я знаю, як буде грати збірна Італії
Вчора 21:25 425
Плотницький пояснив поразку від Словенії
Вчора 21:13 593
Ребров: "Гравці розуміють, що це дуже важливий матч як для Італії, так і для нас"
Вчора 21:00 297
Італія - Україна: онлайн-трансляція
Вчора 20:51 2144
Україна жодного разу не перемагала Італію - лише дві нічиї: час переписати історію
Вчора 20:33 259
Ребров допустив появу Ярмоленка у матчі з Італією
Вчора 20:27 319
Збірна України поступилась Словенії у чвертьфіналі Євро-2023
Вчора 19:48 1143
Прямі трансляції

Визначилась дата призначення Максимова у СК Дніпро-1

Тренер покине Звягель 13 вересня
Вчора 22:15 283 0
Визначилась дата призначення Максимова у СК Дніпро-1
#Юрій Максимов, #СК Дніпро-1, #Звягель

Джерело - sport.ua.

Юрій Максимов може офіційно стати головним тренером Дніпра-1 13 вересня, після матчу 7-го туру Другої ліги в Києві, в якому очолюваний ним Звягель зустрінеться з лідером – ФК ЮКСА.

Про це повідомляє Sport.ua.

За інформацією джерела, сьогодні Максимов, який дуже близький до переходу в Дніпро-1 проводив тренування зі Звягелем, а Сергій Шищенко, що може прийти йому на зміну – з молодіжним складом Полісся.

Водночас СК Дніпро-1 сьогодні вони займалися під керівництвом виконувача обов'язків головного тренера Валерія Городова.

Нагадаємо, що Дніпро-1 залишився без головного тренера після звільнення Олександра Кучера у серпні. На стартовому відрізку сезону команда почергово вилетіла з усіх трьох єврокубків.

Раніше президент Звягеля назвав умови переходу Максимова у Дніпро-1.

Коментарі ()
Популярне зараз
Рейтинг ATP: Джокович став першою ракеткою світу Рейтинг ATP: Джокович став першою ракеткою світу 70639
Ретро дня: 11 років тому Коноплянка забив супергол у ворота Англії на Вемблі - ВІДЕО Ретро дня: 11 років тому Коноплянка забив супергол у ворота Англії на Вемблі - ВІДЕО 4724
Італія - Україна: онлайн-трансляція Італія - Україна: онлайн-трансляція 2144
Рейтинг WTA: Світоліна піднялася у топ-25 Рейтинг WTA: Світоліна піднялася у топ-25 327584 3
22 роки тому відбулися терористичні акти у США, старт Ліги чемпіонів був під загрозою 22 роки тому відбулися терористичні акти у США, старт Ліги чемпіонів був під загрозою 1627
Італія - Україна: анонс і прогноз матчу кваліфікації Євро-2024 Італія - Україна: анонс і прогноз матчу кваліфікації Євро-2024 1460
Рекомендуємо
Ретро дня. "Та ми будемо битися до кінця", - епічна відповідь Маркевича журналістам Ретро дня. "Та ми будемо битися до кінця", - епічна відповідь Маркевича журналістам 23920
Історія дня. Він став першим українцем, який втік до НХЛ Історія дня. Він став першим українцем, який втік до НХЛ 40206
Як грали договірні матчі в українському футболі Як грали договірні матчі в українському футболі 33681 3
Історія дня. Сліпий масажист відпрацював у Шахтарі більше 57 років і увійшов до Книги рекордів України Історія дня. Сліпий масажист відпрацював у Шахтарі більше 57 років і увійшов до Книги рекордів України 18262 3
Здоров'я батька підірвала критика з московських кабінетів. Світлана Лобановська пригадала історії про тата Здоров'я батька підірвала критика з московських кабінетів. Світлана Лобановська пригадала історії про тата 50285 2
Геніальний плеймейкер Динамо останньої епохи Лобановського. Белькевичу виповнилося б 50 Геніальний плеймейкер Динамо останньої епохи Лобановського. Белькевичу виповнилося б 50 30069