Визначилась дата призначення Максимова у СК Дніпро-1

Тренер покине Звягель 13 вересня

Юрій Максимов може офіційно стати головним тренером Дніпра-1 13 вересня, після матчу 7-го туру Другої ліги в Києві, в якому очолюваний ним Звягель зустрінеться з лідером – ФК ЮКСА.

Про це повідомляє Sport.ua.

За інформацією джерела, сьогодні Максимов, який дуже близький до переходу в Дніпро-1 проводив тренування зі Звягелем, а Сергій Шищенко, що може прийти йому на зміну – з молодіжним складом Полісся.

Водночас СК Дніпро-1 сьогодні вони займалися під керівництвом виконувача обов'язків головного тренера Валерія Городова.

Нагадаємо, що Дніпро-1 залишився без головного тренера після звільнення Олександра Кучера у серпні. На стартовому відрізку сезону команда почергово вилетіла з усіх трьох єврокубків.

Раніше президент Звягеля назвав умови переходу Максимова у Дніпро-1.