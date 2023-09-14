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Челсі хоче підписати нападника Брентфорда Тоуні

Лондонці роблять спроби домовитися про перехід гравця заздалегідь
Сьогодні 14:37 198 0
Челсі хоче підписати нападника Брентфорда Тоуні
#Брентфорд, #Челсі, #Айвен Тоуні

Джерело - Football London.

Челсі має намір оформити трансфер форварда Брентфорда Айвена Тоуні взимку.

Про це повідомляє Football London.

Лондонці роблять спроби домовитися про перехід гравця заздалегідь, оскільки на нього також претендують Арсенал та Тоттенгем.

Брентфорд у свою чергу оцінює Тоуні у 70 млн євро. Його контракт з клубом чинний до літа 2025 року.

Раніше форвард Брентфорда Айвен Тоуні отримав скорочену дискваліфікацію за порушення правил на ставки через ігрову залежність.

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