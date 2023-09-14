Шищенко: Моя подальша кар'єра буде пов'язана із житомирським футболом

Новому головному тренеру Звягеля Сергію Шищенко важко далося рішення очолити новий клуб.

Про це він розповів Українському футболу.

"У тренерській роботі нерви скрізь: і в юнацькому, і у дорослому футболі. У нашій роботі завжди є емоції. Тож я звик, для мене це нормально. Звісно, мені було непросто ухвалити рішення. Близько року я з моїми колегами з Полісся збирав нову команду U-19. Це був складний етап, але нам вдалося створити боєздатний колектив.