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Шищенко: Моя подальша кар'єра буде пов'язана із житомирським футболом

Сьогодні 14:21 231 0
Шищенко: Моя подальша кар'єра буде пов'язана із житомирським футболом

Джерело - Український футбол.

Новому головному тренеру Звягеля Сергію Шищенко важко далося рішення очолити новий клуб.

Про це він розповів Українському футболу.

"У тренерській роботі нерви скрізь: і в юнацькому, і у дорослому футболі. У нашій роботі завжди є емоції. Тож я звик, для мене це нормально. Звісно, мені було непросто ухвалити рішення. Близько року я з моїми колегами з Полісся збирав нову команду U-19. Це був складний етап, але нам вдалося створити боєздатний колектив.

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Я все одно думаю, що моя подальша кар'єра буде пов'язана із житомирським футболом. Звягель для мене - це новий виклик. Мені цікаво повернутися тренером у дорослий футбол. Перед клубом стоять серйозні завдання, ми разом розвиватимемося і рухатимемося вперед", - сказав Шищенко.

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