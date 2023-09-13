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ЮКСА зіграла внічию зі Звягелем: результати 7 туру Другої ліги

Результати 7 туру Другої ліги
Сьогодні 18:27 208 0
ЮКСА зіграла внічию зі Звягелем: результати 7 туру Другої ліги
#Чемпіонат України, Друга ліга

Джерело - Чемпіон.

Відбулися матчі 7 туру чемпіонату України у Другій лізі.

Чемпіонат України - Друга ліга

7 тур, 13 вересня

Кремінь-2 - Кудрівка 0:1 (0:0)

Голи: 0:1 - 81 Строчинський 

Реал Фарма - Металург-2 2:0 (0:0)

Голи: 1:0 - 46 Гранчар, 2:0 - 59Фабер

Нива - Карпати-2 1:4 (0:1)

Голи: 0:1 - 41 Катрич, 0:2 - 65 Лєгостаєв, 0:3 - 79 Дебич, 1:3 - 87 Лотоцький, 1:4  - 87 Коваленко

Вилучення: Борячук (36)

ЮКСА - Звягель 1:1 (0:0)

Голи: 0:1 - 59 Ндукве (пен), 1:1 - 69 Матеус

Тростянець - Васт 4:1 (1:0)

Голи: 1:0 - 30 Томенко (пен), 2:0 - 60 Яременко, 3:0 - 74 Яременко, 3:1 - 79 Крамаренко, 4:1 - 90+2 Кошкін

Чайка - Дружба 1:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 1 Емере

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