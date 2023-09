ПСЖ віддасть півзахисника в оренду Адана Демірспору

Адана Демірспор домовився з ПСЖ про оренду півзахисника Едуара Мішу.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

В угоді прописали опцію викупу. Лишилася перевірка документів та підписання контракту.

Запрошення футболіста хотів головний тренер Адана Демірспора Патрік Клюйверт.

Exclusive: Adana Demirspor agree deal to sign Édouard Michut on loan from Paris Saint-Germain 🚨🔵🇹🇷



Understand deal includes buy option clause — Patrick Kluivert wanted Michut.



Verbal agreement sealed, waiting to check documents and sign. pic.twitter.com/hdZB8MPx4y