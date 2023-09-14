ПСЖ віддасть півзахисника в оренду Адана Демірспору

Джерело - Чемпіон.
Адана Демірспор домовився з ПСЖ про оренду півзахисника Едуара Мішу.
Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.
В угоді прописали опцію викупу. Лишилася перевірка документів та підписання контракту.
Запрошення футболіста хотів головний тренер Адана Демірспора Патрік Клюйверт.
Exclusive: Adana Demirspor agree deal to sign Édouard Michut on loan from Paris Saint-Germain 🚨🔵🇹🇷— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 13, 2023
Understand deal includes buy option clause — Patrick Kluivert wanted Michut.
Verbal agreement sealed, waiting to check documents and sign. pic.twitter.com/hdZB8MPx4y
Нагадаємо, ПСЖ має намір повернути Меньяна.
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