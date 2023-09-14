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ПСЖ віддасть півзахисника в оренду Адана Демірспору

В угоді прописали опцію викупу
Сьогодні 13:51 138 0
ПСЖ віддасть півзахисника в оренду Адана Демірспору
#ПСЖ

Джерело - Чемпіон.

Адана Демірспор домовився з ПСЖ про оренду півзахисника Едуара Мішу.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

В угоді прописали опцію викупу. Лишилася перевірка документів та підписання контракту.

Запрошення футболіста хотів головний тренер Адана Демірспора Патрік Клюйверт.

Нагадаємо, ПСЖ має намір повернути Меньяна.

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