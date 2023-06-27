Суркіс назвав терміни повернення Супряги

Форвард Динамо Владислав Супряга продовжує відновлюватися після операції.

Про це розповів президент киян Ігор Суркіс у коментарі ТаТоТаке.

"Владислава Супряги не буде у списках тих, хто їде на збори. Він відновлюється після операції. Йому потрібно ще 3-4 місяці", - зазначив Суркіс.