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Суркіс назвав терміни повернення Супряги

Ігор Суркіс прокоментував відновлення Владислава Супряги
Сьогодні 14:17 497 0
Суркіс назвав терміни повернення Супряги
#Динамо Київ, #Ігор Суркіс, #Владислав Супряга

Джерело - Чемпіон.

Форвард Динамо Владислав Супряга продовжує відновлюватися після операції.

Про це розповів президент киян Ігор Суркіс у коментарі ТаТоТаке.

"Владислава Супряги не буде у списках тих, хто їде на збори. Він відновлюється після операції. Йому потрібно ще 3-4 місяці", - зазначив Суркіс.

Супряга у минулій кампанії не зіграв жодного офіційного матчу.

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