Суркіс назвав терміни повернення Супряги

Джерело - Чемпіон.
Форвард Динамо Владислав Супряга продовжує відновлюватися після операції.
Про це розповів президент киян Ігор Суркіс у коментарі ТаТоТаке.
"Владислава Супряги не буде у списках тих, хто їде на збори. Він відновлюється після операції. Йому потрібно ще 3-4 місяці", - зазначив Суркіс.
Супряга у минулій кампанії не зіграв жодного офіційного матчу.
Читайте: Федецький: Супряга знизив до себе вимоги
✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!