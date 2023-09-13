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Бех-Романчук пропустить фінал Діамантової ліги

За чемпіонство українка мала поборотися одразу в двох дисциплінах.
Сьогодні 16:25 451 0
Бех-Романчук пропустить фінал Діамантової ліги
Фото - gettyimages
#Марина Бех-Романчук

Джерело - suspilne.media.

Українська легкоатлетка Марина Бех-Романчук не виступить у фіналі Діамантової ліги в Юджині.

Про це повідомляє Суспільне Спорт.

Бех-Романчук пропустить турнір за станом здоров’я. Українка мала змагатись у двох дисциплінах – стрибках у довжину та потрійному стрибку.

За відсутності Бех-Романчук збірна матиме в Юджині шістьох представників. Найбільший склад Україна матиме в стрибках у висоту серед жінок — трьох спортсменок (Ярослава Магучіх, Ірина Геращенко та Юлія Левченко).

У чоловічих стрибках у висоту до сектору вийде Андрій Проценко. А в бігу на 400 метрів з бар'єрами серед жінок змагатимуться Анна Рижикова та Вікторія Ткачук.

Фінал сезону Ліги відбудеться 16-17 вересня в Юджині. 

Раніше Бех-Романчук завоювала срібло на етапі Діамантової ліги у Брюсселі.

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