Бех-Романчук пропустить фінал Діамантової ліги

За чемпіонство українка мала поборотися одразу в двох дисциплінах.

Українська легкоатлетка Марина Бех-Романчук не виступить у фіналі Діамантової ліги в Юджині.

Про це повідомляє Суспільне Спорт.

Бех-Романчук пропустить турнір за станом здоров’я. Українка мала змагатись у двох дисциплінах – стрибках у довжину та потрійному стрибку.

За відсутності Бех-Романчук збірна матиме в Юджині шістьох представників. Найбільший склад Україна матиме в стрибках у висоту серед жінок — трьох спортсменок (Ярослава Магучіх, Ірина Геращенко та Юлія Левченко).

У чоловічих стрибках у висоту до сектору вийде Андрій Проценко. А в бігу на 400 метрів з бар'єрами серед жінок змагатимуться Анна Рижикова та Вікторія Ткачук.

Фінал сезону Ліги відбудеться 16-17 вересня в Юджині.

Раніше Бех-Романчук завоювала срібло на етапі Діамантової ліги у Брюсселі.