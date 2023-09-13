Верратті перейшов в Аль-Арабі

Джерело - alarabi_club.
Аль-Арабі оголосив про перехід півзахисника ПСЖ Марко Верратті.
Про це повідомляє пресслужба катарського клубу.
Сума трансферу за 30-річного італійця склала 45 мільйонів євро. Його контракт з новим клубом розраховано на 3 сезони - до червня 2026 року. Італієць гратиме за катарський клуб під 7-м номером.
Верратті зароблятиме в Аль-Арабі 30 мільйонів євро на рік.
Нагадаємо, трансфер Дракслера в катарський Аль-Ахлі затримується.
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