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Верратті перейшов в Аль-Арабі

Марко Верратті змінив клуб
Сьогодні 20:27 229 0
Верратті перейшов в Аль-Арабі
#ПСЖ, #Футбольні трансфери, #Марко Верратті, #Аль-Арабі

Джерело - alarabi_club.

Аль-Арабі оголосив про перехід півзахисника ПСЖ Марко Верратті.

Про це повідомляє пресслужба катарського клубу.

Сума трансферу за 30-річного італійця склала 45 мільйонів євро. Його контракт з новим клубом розраховано на 3 сезони - до червня 2026 року. Італієць гратиме за катарський клуб під 7-м номером.

Верратті зароблятиме в Аль-Арабі 30 мільйонів євро на рік.

Нагадаємо, трансфер Дракслера в катарський Аль-Ахлі затримується.

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