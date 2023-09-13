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Легенда Інтера планує завершити карєру

Воротар вирішив повісити бутси на цвях
Сьогодні 16:39 297 0
Легенда Інтера планує завершити карєру
#Інтер, #Самір Ханданович

Джерело - football.ua.

Ексворотар Інтера Самір Ханданович має намір завершити професійну кар'єру.

Про це повідомляє football-italia.

39-річний голкіпер покинув "нерадзуррі" в кінці сезону 2022/23 після закінчення контракту. Повідомляється, що словенець вивчав варіанти гри в іншому місці, але не отримав відповідної пропозиції.

Загалом словенець за 11 років провів 455 матчів за "нерадзуррі" у всіх турнірах, у тому числі 380 у Серії А. За цей час він перемагав у Серії А, а також двічі завойовував Кубок Італії.

Раніше повідомлялося, що голкіпер міг перейти у Лаціо.

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