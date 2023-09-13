Аргентина розгромила Болівію, Бразилія здолала Перу: результати матчів відбору на ЧС-2026

Джерело - Чемпіон.
У ніч з 12 на 13 вересня відбулися матчі відбору на чемпіонат світу-2026 у Південній Америці.
Чемпіонат світу-2026
Кваліфікація, Раунд 2
13 вересня
Болівія - Аргентина 0:3 (0:2)
Голи: 0:1 - 31 Фернандес, 0:2 - 42 Тальяфіко, 0:3 - 83 Гонсалес
Еквадор - Уругвай 2:1 (1:1)
Голи: 0:1 - 38 Каннобіо, 1:1 - 45+5 Торрес, 2:1 - 61 Торрес
Венесуела - Парагвай 1:0 (0:0)
Гол: 1:0 - 90+3 Рондон (пен)
Чилі - Колумбія 0:0
Перу - Бразилія 0:1 (0:0)
Гол: 0:1 - Маркіньйос
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