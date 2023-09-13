Ребров: Ми граємо другу гру проти топового суперника, тому дуже важко

Ребров прокоментував поразку від Італії (2:1)

Матчі з Англією та Італією були корисними для збірної України на майбутнє.

Про це заявив головний тренер національної команди Сергій Ребров.

"Просто ми граємо другу гру проти топового суперника, тому дуже важко. Ми намагалися атакувати, у другому таймі створили декілька моментів, але не реалізували. Проти таких команд дуже важко, якщо ти не реалізуєш. Я не розумію, чому у збірної Італії криза. Я вважаю, що це дуже міцна команда, і вони це показали.

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Як я казав, ми грали проти дуже складних суперників, і я вважаю, що перша гра показала, що ми можемо грати. Я не можу зараз сказати, рівний чи не рівний, але футбол – це не володіння м'ячем, це моменти та рахунок. Я вважаю ці дві гри дуже корисними на майбутнє, будемо дуже щільно готуватися до наступних матчів", - сказав Ребров

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