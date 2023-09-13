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Судаков розповів про помилку в матчі з Італією

Георгій Судаков прокоментував свою помилку, яка призвела до голу
Сьогодні 11:00 288 0
Судаков розповів про помилку в матчі з Італією
#Георгій Судаков

Джерело - Tribuna.com.

Півзахисник збірної України Георгій Судаков перед матчем з Італією (2:1) взяв бутси з пластиком, а не металеві.

Про це він розповів у післяматчевому коментарі.

"Прикра помилка. Розумію, що на такому рівні неможливо робити такі помилки. Це буде для мене великим уроком, бо перед кожною грою треба підбирати взуття. Я взув бутси з пластики, треба було металеві взувати.

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Потім перевзувся, стало набагато легше, але це моя помилка. Я це розумію. Хочу попросити вибачення перед командою, перед вболівальниками, бо на такому рівні так не можна помилятися", - сказав Судаков.

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