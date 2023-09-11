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Ліон підтвердив відхід Блана

Контракт розірвано за обопільною згодою сторін
Сьогодні 18:25 271 0
Ліон підтвердив відхід Блана
#Блан, #Ліон

Джерело - ol.fr.

Головний тренер Ліона Лоран Блан покинув клуб.

Про це повідомляє пресслужба французького клубу.

Сторони припинили співпрацю за взаємною згодою сторін. Разом з Бланом з клубу пішли і його помічники - Франк Пассі та Філіп Ламбер. 57-річний француз очолював клуб з жовтня 2022 року.

Після 4 турів нинішнього сезону Ліон йде 18-м у турнірній таблиці Ліги 1. В їхньому активі 1 очко.

Повідомлялося, що Гласнер та Лопетегі можуть очолити Ліон.

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