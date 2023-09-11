Ліон підтвердив відхід Блана

Контракт розірвано за обопільною згодою сторін

Головний тренер Ліона Лоран Блан покинув клуб.

Про це повідомляє пресслужба французького клубу.

Сторони припинили співпрацю за взаємною згодою сторін. Разом з Бланом з клубу пішли і його помічники - Франк Пассі та Філіп Ламбер. 57-річний француз очолював клуб з жовтня 2022 року.

Після 4 турів нинішнього сезону Ліон йде 18-м у турнірній таблиці Ліги 1. В їхньому активі 1 очко.

Повідомлялося, що Гласнер та Лопетегі можуть очолити Ліон.

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