Шахтар не відпустив Егіналдо на Панамериканські ігри-2023

Донецький Шахтар не відпустив вінгера команди Егіналдо на Панамериканські ігри-2023.

Про це повідомляє Globo Esporte.

Федерація футболу Бразилії контактувала з 19-річним футболістом, але отримала відмову від українського клубу.

Панамериканські ігри - це комплексні спортивні змагання, які створено за принципом Олімпійських ігор. Цього року вони пройдуть з 20 жовтня по 5 листопада в Чилі.

Футбольний турнір на Панамериканських іграх-2023 заплановані на 27 жовтня - 4 листопада. У змаганнях серед чоловічих команд беруть участь футболісти до 22 років.

Раніше повідомлялося, що Ювентус цікавиться лідером Шахтаря.