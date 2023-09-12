Брат голкіпера Шахтаря загинув на війні з росією

Джерело - Чемпіон.

Рідний брат Дмитра Різника Сергій загинув на війні з росією.

Про це сам голкіпер Шахтаря повідомив у себе в Інстаграмі.

"Рідненький, для тебе війна скінчилась.. Мені боляче і страшно це усвідомлювати, що ти пішов, але пішов Героєм. Ти мене виростив! Завжди був моєю опорою! Завжди був поруч, коли було добре і погано! І будеш поруч тепер назавжди! Люблю тебе, спи спокійно! Слава Україні! Героям Слава", - зазначив Різник.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений користувачем @dimka_reznik

Нагадаємо кілька днів тому на війні також загинув брат захисника Динамо і збірної України Олександра Тимчика.