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Брат голкіпера Шахтаря загинув на війні з росією

Сьогодні 18:08 398 0
Брат голкіпера Шахтаря загинув на війні з росією

Джерело - Чемпіон.

Рідний брат Дмитра Різника Сергій загинув на війні з росією.

Про це сам голкіпер Шахтаря повідомив у себе в Інстаграмі.

"Рідненький, для тебе війна скінчилась..

Мені боляче і страшно це усвідомлювати, що ти пішов, але пішов Героєм. Ти мене виростив! Завжди був моєю опорою! Завжди був поруч, коли було добре і погано! І будеш поруч тепер назавжди!

Люблю тебе, спи спокійно! Слава Україні! Героям Слава", - зазначив Різник.

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Допис, поширений користувачем @dimka_reznik

Нагадаємо кілька днів тому на війні також загинув брат захисника Динамо і збірної України Олександра Тимчика.

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