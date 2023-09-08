Брат захисника Динамо загинув на війні з росією

Трагічна звістка з фронту

Джерело - Чемпіон.

Брат захисника Динамо Київ і збірної України Олександра Тимчика загинув на війні з росією.

Про це повідомив сам футболіст у себе в соцмережах.

Брату Тимчика, Юрію Дятлюку, було 34 роки. Він потрапив під артилерійський обстріл біля Мар'їнки Донецької області під час бойового завдання, врятувати його не вдалося. Це сталося понад місяць тому: ще 3 серпня поточного року.

У Юрія залишилося двоє дітей: 11-річний син і 4-річна донька. Перед військовою службою Юрій Дятлюк також активно займався спортом. Він був капітаном міні-футбольного клубу Хімік у Вінниці.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!