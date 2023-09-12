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Тоналі пропустить матч зі збірною України

Сьогодні 17:24 411 0
Тоналі пропустить матч зі збірною України
#Сандро Тоналі

Джерело - Tribuna.com.

Півзахисник збірної Італії Сандро Тоналі не зіграє проти України у відборі Євро-2024.

Про це повідомляє MilanNews.it.

Футболіст має м’язові проблеми. Тоналі вийшов у старті проти Північної Македонії (1:1) та залишив поле на 89-й хвилині. Статистика 23-річного опорника тут.

Також поза заявкою лишилися воротар Іван Проведель та захисник Леонардо Спінаццола. Вінгер Маттіа Дзакканьї, який напередодні тренувався індивідуально, є у складі.

Раніше захисник Джанлука Манчіні та вінгер Маттео Політано залишили розташування збірної Італії через травми.

Матч Італія - Україна відбудеться сьогодні, 12 вересня. Початок - 21.45.

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