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Ще два основні гравці збірної Італії пропустять матч з Україною

Сьогодні 16:56 316 0
Ще два основні гравці збірної Італії пропустять матч з Україною

Джерело - Tribuna.com.

Захисник Джанлука Манчіні та вінгер Маттео Політано залишають збірну Італії.

Про це повідомляє сайт Федерації футболу Італії.

Обидва гравці отримали м“язові травми. Вони повернуться до своїх клубів (відповідно, Роми та Наполі) після матчу відбору Євро-2024 проти Північної Македонії (1:1).

З тієї ж причини команду раніше залишили Федеріко К'єза та Лоренцо Пеллегріні. На матч з Україною головний тренер Лучано Спаллетті довикликав вінгера Болоньї Ріккардо Орсоліні.

Матч Італія - Україна відбудеться 12 вересня. Початок о 21.45.

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