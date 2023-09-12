Ювентус цікавиться лідером Шахтаря

Українець потрапив на радар італійського гранда

Півзахисник донецького Шахтаря Георгій Судаков привернув увагу Ювентуса.

Про це повідомляє Calciomercato.

Скаути італійського гранда стежать за ним за дорученням спортивного директора Крістіано Джунтолі. Функціонер вивчав можливість підписання українця ще минулої зими, коли працював у Наполі.

Також відзначається, що за Судакова потрібно заплатити не менше 30 мільйонів євро. Хоча ціна може збільшитися.

У квітні 2023 року Георгій підписав нову угоду з Шахтарем до 30 червня 2028 року. Портал Transfermarkt оцінює його у 15 млн євро.

Напередодні Ювентус підтвердив відсторонення Погба.