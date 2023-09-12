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Олександрія підписала вінгера Васку да Гама

Хуан Альвіна Безерра – гравець Олександрії
Сьогодні 15:24 157 0
Олександрія підписала вінгера Васку да Гама
#Олександрія, #Футбольні трансфери, #Чемпіонат України, УПЛ

Джерело - fco.com.ua.

Олександрія досягла угоди з футбольним клубом Васко да Гама щодо повноцінного трансферу півзахисника Хуана Альвіна Безерра.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Контракт гравця з Олександрією розрахований на три роки — до 31 травня 2026 року. Інші деталі не розголошуються.

Безерра народився 16 лютого 2003 року в Ріо-де-Жанейро. Футболіст є вихованцем Васко да Гама. Представляв клуб в командах U-17 та U-20. Загалом, відіграв 31 матч, відзначившись 8 забитими голами. Гравець виступає на позиції правого вінгера, але за потреби може зіграти і зліва.

Раніше Кравченко перейшов до Олександрії.

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