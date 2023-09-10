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Кравченко перейшов до Олександрії

Гравець приєднався до команди як вільний агент
Сьогодні 17:55 280 0
Кравченко перейшов до Олександрії
#Олександрія, #Антон Кравченко

Джерело - fco.com.ua.

Олександрія підписала центрального захисника Антона Кравченка.

Про це повідомляє офіційний сайт клубу. 

Гравець приєднався до команди як вільний агент.

Контракт з 32-річним футболістом розрахований до 30 червня 2024 року

Антон є вихованцем дніпропетровського Дніпра. У 16 років дебютував за молодіжний склад дніпрян.

Провівши три сезони в команді, на початку 2011 року перейшов на правах оренди до першолігового Нафтовика-Укрнафти. Потім повернувся знову до Дніпра.

Виступав за клуби: Волинь, Геліос, Титан, Сталь, Олімпік, Карабюкспор (Туреччина). Попереднім клубом футболіста був угорський футбольний клуб Кішварда.

Також був гравцем юнацьких збірних України U-17 та U-19. 32-річний гравець у минулому сезоні провів 13 матчів за Кішварду та забив 1 гол.

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