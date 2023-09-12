Манчестер Юнайтед може змінити титульного спонсора

Джерело - tribuna.com.
Манчестер Юнайтед найближчим часом може отримати нового титульного спонсора.
Про це повідомляє The Athletic.
"Манкуніанці" ведуть переговори з Qualcomm. Клуб хоче отримати від угоди 60 мільйонів фунтів на рік. Якщо сторони домовляються, то угода, швидше за все, набере чинності з сезону 2024/25.
Qualcomm займається виробництвом напівпровідникове та телекомунікаційне обладнання, зокрема, мобільні процесори Snapdragon.
Зараз титульним Манчестер Юнайтед є TeamViewer, який два роки тому оголосив, що не буде продовжувати з клубом угоду про співпрацю, яка спливає у 2026-му. TeamViewer – німецький виробник програмного забезпечення для віддаленого доступу. За цією угодою англійці отримують 47 мільйонів фунтів на рік.
Раніше Манчестер Юнайтед відсторонив Антоні до розслідування справи про насильство.