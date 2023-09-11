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Райс — найкращий гравець Арсенала у серпні

Арсенал назвав найкращого гравця серпня
Сьогодні 21:37 172 0
Райс — найкращий гравець Арсенала у серпні
Фото - Getty Images
#Райс, #Арсенал Лондон

Джерело - Чемпіон.

Арсенал оголосив результати голосування серед своїх уболівальників за звання найкращого гравця команди за підсумками минулого місяця.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Найкращим гравцем став опорний півзахисник та один із літніх новачків лондонців Деклан Райс, який у серпні допоміг Арсеналу набрати сім очок у стартових трьох турах АПЛ, а також виграти Суперкубок Англії у матчі проти Манчестер Сіті.

24-річний англієць набрав серед фанатів Арсеналу 56% голосів, випередивши в опитуванні форварда Едді Нкетію та захисників Бена Вайта та Вільяма Саліба.

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