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Дембеле: ПСЖ - найкраща команда, в якій я грав

Дембеле прокоментував перехід у ПСЖ
Сьогодні 13:41 209 0
Дембеле: ПСЖ - найкраща команда, в якій я грав
#ПСЖ, #Усман Дембеле

Джерело - football24.ua.

Нападник збірної Франції Усман Дембеле пояснив перехід у ПСЖ.

Про це розповів сам футболіст.

"Я розмовляв з тренером, президентом, які представили мені проєкт. Повернення до Франції, до такого великого клубу, як ПСЖ, робить мене щасливим.

Думаю, що це найкраща команда, в якій я грав. В ПСЖ є дуже якісні гравці на всіх позиціях, які виступають у найкращих збірних світу. Є велика конкуренція, але це добре, і це штовхає всіх підіймати свій рівень на максимум. Я повинен зробити крок вперед, бути ефективним, забивати голи", – розповів Дембеле.

Нагадаємо, Дембеле взяв ігровий номер Неймара в ПСЖ.

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