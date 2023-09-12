Дембеле: ПСЖ - найкраща команда, в якій я грав

Нападник збірної Франції Усман Дембеле пояснив перехід у ПСЖ.

Про це розповів сам футболіст.

"Я розмовляв з тренером, президентом, які представили мені проєкт. Повернення до Франції, до такого великого клубу, як ПСЖ, робить мене щасливим.

Думаю, що це найкраща команда, в якій я грав. В ПСЖ є дуже якісні гравці на всіх позиціях, які виступають у найкращих збірних світу. Є велика конкуренція, але це добре, і це штовхає всіх підіймати свій рівень на максимум. Я повинен зробити крок вперед, бути ефективним, забивати голи", – розповів Дембеле.