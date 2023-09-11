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Забарний: Вони не вірили в наш успіх

Ілля Забарний прокоментував нічию з Англією
Вчора 23:25 326 0
Забарний: Вони не вірили в наш успіх
#Ілля Забарний

Джерело - uaf.ua.

Гравці Борнмута не вірили в успіх збірної України у грі проти Англії.

Про це розповів український захисник Ілля Забарний.

"Так, це був хороший матч, ми зробили велику справу, виклалися на максимум. Зараз настрій хороший, готуємося до Італії.

Що стосується фанатів Борнмута, то вони привітали мене з гарною грою, побажали успіхів і сказали, що чекають ще перемог.

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Гравці Борнмута бажали мені успіху перед Англією, але говорили, що шансів немає. На початку сезону в АПЛ у нас були важкі матчі, хороші суперники. Дуже добре, що я почав грати, набирати кондиції, впевненість.

Думаю, всі, хто грали в АПЛ, розуміють, що це за рівень і що він може дати гравцеві, яка там інтенсивність. Це дуже позитивний момент для збірної. Хотілося б бачити більше українських гравців в АПЛ", — сказав Забарний.

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