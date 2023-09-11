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Верратті завершує перехід в Аль-Арабі

Марко Верратті змінить клуб
Вчора 22:28 231 0
Верратті завершує перехід в Аль-Арабі
Фото - Getty Images
#ПСЖ, #Футбольні трансфери, #Марко Верратті, #Аль-Арабі

Джерело - Чемпіон.

Півзахисник ПСЖ Марко Верратті стає все ближче до переходу у катарський Аль-Арабі.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

30-річний італієць сьогодні, 11 вересня, до опівночі прилетить у Доху. Завтра, у другій половині дня, на Верратті очікує проходження медогляду. Після цього він одразу підпише контракт з Аль-Арабі.

ПСЖ отримає за трансфер свого гравця 45 мільйонів євро.

Нагадаємо, трансфер Дракслера в катарський Аль-Ахлі затримується.

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