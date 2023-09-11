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Президент Звягеля назвав умови переходу Максимова у Дніпро-1

Дмитро Костюк підтвердив інформацію про те, що головний тренер команди Юрій Максимов може очолити Дніпро-1
Сьогодні 17:08 222 0
Президент Звягеля назвав умови переходу Максимова у Дніпро-1
#Юрій Максимов, #СК Дніпро-1, #Звягель

Джерело - sport-express.ua.

Звягель може відпустити головного тренера команди Юрія Максимова у СК Дніпро-1.

Про це розповів почесний президент клубу Дмитро Костюк.

"Ще йдуть перемовини. Але якщо пропозиція Дніпра-1 задовольнить нашого головного тренера, то ми не можемо його не відпустити в стан віце-чемпіона країни. Він заслуговує тренувати кращі команди УПЛ.

Шищенко? Шукаємо варіанти, та поки ще у Звягелі є головний тренер" – сказав Костюк.

Раніше повідомлялося, що Максимов може стати головним тренером Дніпра-1.

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