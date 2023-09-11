Президент Звягеля назвав умови переходу Максимова у Дніпро-1

Звягель може відпустити головного тренера команди Юрія Максимова у СК Дніпро-1.

Про це розповів почесний президент клубу Дмитро Костюк.

"Ще йдуть перемовини. Але якщо пропозиція Дніпра-1 задовольнить нашого головного тренера, то ми не можемо його не відпустити в стан віце-чемпіона країни. Він заслуговує тренувати кращі команди УПЛ.

Шищенко? Шукаємо варіанти, та поки ще у Звягелі є головний тренер" – сказав Костюк.