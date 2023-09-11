Спаллетті: Україна будуватиме гру на контратаках

Збірна України буде намагатися впіймати команду Італії на швидких контратаках.

Про це розповів головний тренер італійців Лучано Спаллетті.

"Ми перебуваємо в ситуації, з якою легко впоратися: ми маємо здобути перемогу в усіх матчах, що залишилися. Ми не можемо грати на нічию. Ми маємо отримувати задоволення від гри. Нам варто знайти рішення рівняння, де є задоволення та результат. Слід важко працювати. Ми жадаємо перемагати, демонструючи хороший футбол, чого нам не вдалося в Скоп’є проти Північної Македонії.

Збірна України? Вона — більш організована команда, ніж македонці. В українців є чітке уявлення про те, якими мають бути позиції при володінні м’ячем. Гадаю, вони намагатимуться побудувати свої дії на швидких контратаках. Просто подивіться на гол, який вони забили Англії. Ми маємо тримати м’яч, аби відчиняти вузькі дверцята в їхній обороні", — заявив Спаллетті.