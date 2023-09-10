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Бразильський воротар Дніпра-1 залишив команду

Валеф став вільним агентом
Сьогодні 21:41 245 0
Бразильський воротар Дніпра-1 залишив команду
#СК Дніпро-1

Джерело - СК Дніпро-1.

Бразильський воротар Макс Валеф залишив команду Дніпро-1.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Контракт гравця припинив дію за рішенням клубу.

Нинішнього сезону УПЛ Валеф не грав, а основним воротарем став молодий Яків Кінарейкін. Усього за команду Макс провів 27 матчів та пропустив 25 голів.

Раніше повідомлялося, що клуб ризикує залишитися без легіонерів, оскільки команда нещодавно повернулася до Дніпра, який регулярно зазнає російських ракетних обстрілів.

Нагадаємо СК Дніпро-1 обіграв Олександрію у контрольному матчі.

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