Джерело - Чемпіон.

Дніпро-1 та Олександрія в рамках паузи на матчі збірних провели незвичайний спаринг, відігравши чотири тайми загальною тривалістю 120 хвилин.

Виграти вдалося Дніпру-1 завдяки голам Сарапія, Когута та Бабенка.

Контрольний матч

10 вересня

СК Дніпро-1 – ФК Олександрія 3:1

Голи: 0:1 - 54 Шулянський, 1:1 - 107 Сарапій (пен.), 2:1 - 110 Когут, 3:1 - 117 Бабенко

Дніпро-1: 1.Волинець (Юрчук,61), 42.Пасіч (Каплієнко,61), 30.Кравець (Федорів,61), 39.Сваток (Сарапій,61), 4.Пуріта (Мірошніченко,61), 19.Вітіньйо (18.Бабенко,44), 6.Горін (Когут,61), 31.Ківінда (Гаджиєв,61), 17.Лєднєв (Пірес,61), 19.Гуцуляк (Танчик,61), 7.Філіппов (Маркос Андре,61)

ФК Олександрія: 77.Шевченко, 5.Савченко, 18.Логінов, 12.Ернандес, 30.Копина, 16.Білошевський, 55.Смирний, 6.Ковалець, 11.Шулянський, 9.Калітвінцев, 10.Кулаков. 3 тайм: Єрмаков, Базаєв, Кравченко, Савченко, Мартинюк, Плакса, Ващенко, Шостак, Микитишин, Андрійчук, Погорілий