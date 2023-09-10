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﻿Казахстан - Північна Ірландія 1:0: огляд матчу

Самородов забив єдиний гол у матчі
Сьогодні 19:56 269 0
﻿Казахстан - Північна Ірландія 1:0: огляд матчу
Фото Getty Images

Джерело - Чемпіон.

У матчі 6-го туру кваліфікації Євро-2024 збірна Казахстану святкувала домашню перемогу над Північною Ірландією.

Чемпіонат Європи-2024 з футболу
Кваліфікація, Тур 6
10 вересня

Казахстан - Північна Ірландія 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 - 27 Самородов

Сьогодні, 10 вересня, відбудеться ще кілька матчів кваліфікації Євро-2024:

  • 19:00. Фарерські острови - Молдова
  • 19:00. Фінляндія - Данія 
  • 19:00. Чорногорія - Данія
  • 21:45. Албанія - Польща
  • 21:45. Греція - Гібралтар
  • 21:45. Ірландія - Нідерланди
  • 21:45. Литва - Сербія
  • 21:45. Сан-Марино - Словенія

Напередодні збірна України зіграла внічию з Англією (1:1) у кваліфікації Євро-2024.

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