Джерело - Чемпіон.
У матчі 6-го туру кваліфікації Євро-2024 збірна Казахстану святкувала домашню перемогу над Північною Ірландією.
Чемпіонат Європи-2024 з футболу
Кваліфікація, Тур 6
10 вересня
Казахстан - Північна Ірландія 1:0 (1:0)
Гол: 1:0 - 27 Самородов
Сьогодні, 10 вересня, відбудеться ще кілька матчів кваліфікації Євро-2024:
- 19:00. Фарерські острови - Молдова
- 19:00. Фінляндія - Данія
- 19:00. Чорногорія - Данія
- 21:45. Албанія - Польща
- 21:45. Греція - Гібралтар
- 21:45. Ірландія - Нідерланди
- 21:45. Литва - Сербія
- 21:45. Сан-Марино - Словенія
Напередодні збірна України зіграла внічию з Англією (1:1) у кваліфікації Євро-2024.