Збірна Казахстану здолала Північну Ірландію: результати матчів кваліфікації Євро-2024

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 10 вересня, у матчі 6-го туру кваліфікації Євро-2024 збірна Казахстану святкувала домашню перемогу над Північною Ірландією.

Чемпіонат Європи-2024 з футболу

Кваліфікація, Тур 6

10 вересня

Казахстан - Північна Ірландія 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 - 27 Самородов

Сьогодні, 10 вересня, відбудеться ще кілька матчів кваліфікації Євро-2024:

19:00. Фарерські острови - Молдова

19:00. Фінляндія - Данія

19:00. Чорногорія - Данія

21:45. Албанія - Польща

21:45. Греція - Гібралтар

21:45. Ірландія - Нідерланди

21:45. Литва - Сербія

21:45. Сан-Марино - Словенія

Напередодні збірна України зіграла внічию з Англією (1:1) у кваліфікації Євро-2024.