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Збірна Німеччини звільнила головного тренера

Флік відправлений у відставку
Сьогодні 18:39 547 0
Збірна Німеччини звільнила головного тренера

Джерело - sport.ua.

Німецький футбольний союз (DFB) звільнив з посади головного тренера Ганса-Дітера Фліка.

Про це повідомляє пресслужба організації.

Разом із ним звільнено і його асистентів - Маркуса Зорга і Данні Рьоля.

Таке рішення ухвалено після провальних результатів в останніх товариських матчах команди: 1 нічия і 4 поразки в останніх 5 поєдинках. Учора збірна Німеччини програла Японії 1:4.

Флік працював зі збірною Німеччини з 2021 року. Під його керівництвом команда вилетіла на груповому етапі ЧС-2022. У відборі Євро-2024 Німеччина не бере участі як господар турніру.

Сумарно під керівництвом Фліка збірна Німеччини провела 25 матчів: 12 перемог, 7 нічиїх і 6 поразок, різниця голів - 60-30.

Раніше повідомлялося про те, що Фліка тимчасово замінить Руді Феллер. Повноцінним новим тренером збірної Німеччини, найімовірніше, стане Юліан Нагельсманн.

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