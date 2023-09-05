Наставника збірної Німеччини можуть звільнити найближчим часом

Роботою Фліка не задоволені

Головного тренера збірної Німеччини Ганса-Дітера Фліка найближчим часом може бути звільнено.

Про це повідомляє Bild.

Це може статися вже у вересні в разі невдач у товариських матчах із Японією та Францією.

Німеччина пропускає відбір на Євро-2024 як господар турніру, і зараз проводить лише товариські матчі. Попередній збір Бундестіму в липні пройшов вкрай невдало: нічия 3:3 з Україною, і поразки від Польщі (0:2) і Колумбії (0:1).

В якості заміни Фліку вже розглядаються кандидатури Юліана Нагельсманна, Олівера Гласснера і Матіаса Заммера.