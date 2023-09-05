Головне
Збірна України вийшла в 1/8 фіналу Чемпіонату Європи
Сьогодні 19:47 1388
Крастіньш: Упевненим можна бути тільки, коли набрав 25 очок і на два більше за суперника
Сьогодні 21:41 238
Динамо підтвердило перехід Сидорчука до Вестерло
Сьогодні 17:54 939
Матч століття: 25 років тому Україна покарала росіян. ВІДЕО
Сьогодні 16:34 7039
Стало відомо, скільки заробила Світоліна за виступ на US Open-2023
Сьогодні 16:17 14232
Інтер продовжив контракт з Індзагі
Сьогодні 14:39 253
Шапаренко не зіграє з Англією та Італією
Сьогодні 13:09 887
Перемога над росією для мене – особлива: як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Михайловичем, сімейна драма
Сьогодні 12:55 39848 1
Він приховував свій діагноз: унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в Фенербахче
Сьогодні 12:47 78483
Шахтар назвав заявку на груповий етап Ліги чемпіонів
Сьогодні 12:10 699
Прямі трансляції

Наставника збірної Німеччини можуть звільнити найближчим часом

Роботою Фліка не задоволені
Сьогодні 22:26 191 0
Наставника збірної Німеччини можуть звільнити найближчим часом

Джерело - sport.ua.

Головного тренера збірної Німеччини Ганса-Дітера Фліка найближчим часом може бути звільнено. 

Про це повідомляє Bild. 

Це може статися вже у вересні в разі невдач у товариських матчах із Японією та Францією.

Німеччина пропускає відбір на Євро-2024 як господар турніру, і зараз проводить лише товариські матчі. Попередній збір Бундестіму в липні пройшов вкрай невдало: нічия 3:3 з Україною, і поразки від Польщі (0:2) і Колумбії (0:1).

В якості заміни Фліку вже розглядаються кандидатури Юліана Нагельсманна, Олівера Гласснера і Матіаса Заммера.

Коментарі ()
Популярне зараз
Трагічна Олімпіада: 51 рік тому стався теракт у Мюнхені Трагічна Олімпіада: 51 рік тому стався теракт у Мюнхені 5817
Він приховував свій діагноз: унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в Фенербахче Він приховував свій діагноз: унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в Фенербахче 78483
Матч століття: 25 років тому Україна покарала росіян. ВІДЕО Матч століття: 25 років тому Україна покарала росіян. ВІДЕО 7039
Стало відомо, скільки заробила Світоліна за виступ на US Open-2023 Стало відомо, скільки заробила Світоліна за виступ на US Open-2023 14232
Перемога над росією для мене – особлива: як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Михайловичем, сімейна драма Перемога над росією для мене – особлива: як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Михайловичем, сімейна драма 39848 1
Чемпіонат світу-2023 з баскетболу: календар і результати матчів, турнірні таблиці Чемпіонат світу-2023 з баскетболу: календар і результати матчів, турнірні таблиці 24692
Рекомендуємо
Історія дня. Він поїхав з Києва в 13 років, а потім грав в одній команді з Бекхемом Історія дня. Він поїхав з Києва в 13 років, а потім грав в одній команді з Бекхемом 22895
Я не проти повної військової присутності США на території України: правила життя Сергія Стаховського Я не проти повної військової присутності США на території України: правила життя Сергія Стаховського 7938 2
Історія дня: Як Динамо продало гравців на 47 мільйонів Історія дня: Як Динамо продало гравців на 47 мільйонів 39742 1
Його хотів купити Ювентус, забивав 49 голів за сезон і міг очолити збірну України Його хотів купити Ювентус, забивав 49 голів за сезон і міг очолити збірну України 61333
Як грали договірні матчі в українському футболі Як грали договірні матчі в українському футболі 33290 3
Я хочу померти у своїй країні: Правила життя Дієго Марадони Я хочу померти у своїй країні: Правила життя Дієго Марадони 11236 2