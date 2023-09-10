Джерело - Чемпіон.
10 вересня у 6-му турі кваліфікації Євро-2024 відбулося 9 матчів.
Казахстан - Північна Ірландія 1:0 (1:0)
Гол: 1:0 - 27 Самородов
Фарерські острови - Молдова 0:1 (0:0)
Гол: 0:1 - 53 Раце
Фінляндія - Данія 0:1 (0:0)
Гол: 0:1 - 86 Гейб'єрг
Чорногорія - Болгарія 2:1 (1:0)
Голи: 1:0 - 45+1 Савич, 1:1 - 79 Боруков, 2:1 - 90+6 Йоветич
Албанія - Польща 2:0 (1:0)
Голи: 1:0 - 37 Асані, 2:0 - 62 Даку
Греція - Гібралтар 5:0 (2:0)
Голи: 1:0 - 9 Пелкас, 2:0 - 23 Мавропанос, 3:0 - 70 Масурас, 4:0 - 83 Мавропанос, 5:0 - 90+1 Масурас
Ірландія - Нідерланди 1:2 (1:1)
Голи: 1:0 - 5 Іда (пен), 1:1 - 19 Гакпо (пен), 1:2 - 56 Вегхорст
Литва - Сербія 1:3 (1:3)
Голи: 0:1 - 21 Мітрович, 0:2 - 32 Мітрович, 0:3 - 43 Мітрович, 1:3 - 45 Паулаускас
Сан-Марино - Словенія 0:4 (0:2)
Голи: 0:1 - 4 Віпотнік, 0:2 - 16 Млакар, 0:3 - 61 Ловрич, 0:4 - 67 Корнічнік
Напередодні збірна України зіграла внічию з Англією (1:1) у кваліфікації Євро-2024.