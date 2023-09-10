Збірна Чорногорії у меншості здолала Болгарію: результати матчів кваліфікації Євро-2024

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Сьогодні, 10 вересня, у 6-му турі кваліфікації Євро-2024 відбулося чотири матчі.

Чемпіонат Європи-2024 з футболу

Кваліфікація, Тур 6

10 вересня

Казахстан - Північна Ірландія 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 - 27 Самородов

Фарерські острови - Молдова 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 - 53 Раце

Фінляндія - Данія 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 - 86 Гейб'єрг

Чорногорія - Болгарія 2:1 (1:0)

Голи: 1:0 - 45+1 Савич, 1:1 - 79 Боруков, 2:1 - 90+6 Йоветич

Сьогодні, 10 вересня, відбудеться ще кілька матчів кваліфікації Євро-2024:

21:45. Албанія - Польща

21:45. Греція - Гібралтар

21:45. Ірландія - Нідерланди

21:45. Литва - Сербія

21:45. Сан-Марино - Словенія

Напередодні збірна України зіграла внічию з Англією (1:1) у кваліфікації Євро-2024.