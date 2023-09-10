Збірна Чорногорії у меншості здолала Болгарію: результати матчів кваліфікації Євро-2024

Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 10 вересня, у 6-му турі кваліфікації Євро-2024 відбулося чотири матчі.
Чемпіонат Європи-2024 з футболу
Кваліфікація, Тур 6
10 вересня
Казахстан - Північна Ірландія 1:0 (1:0)
Гол: 1:0 - 27 Самородов
Фарерські острови - Молдова 0:1 (0:0)
Гол: 0:1 - 53 Раце
Фінляндія - Данія 0:1 (0:0)
Гол: 0:1 - 86 Гейб'єрг
Чорногорія - Болгарія 2:1 (1:0)
Голи: 1:0 - 45+1 Савич, 1:1 - 79 Боруков, 2:1 - 90+6 Йоветич
Сьогодні, 10 вересня, відбудеться ще кілька матчів кваліфікації Євро-2024:
- 21:45. Албанія - Польща
- 21:45. Греція - Гібралтар
- 21:45. Ірландія - Нідерланди
- 21:45. Литва - Сербія
- 21:45. Сан-Марино - Словенія
Напередодні збірна України зіграла внічию з Англією (1:1) у кваліфікації Євро-2024.